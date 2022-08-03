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ИП Пирогова
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ИП Пирогова (сериал, 2022) сезон 4 серия 14 смотреть онлайн

9.32022, Фильм о фильме
Комедия, Мелодрама18+

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О сериале

Ода малому бизнесу и современной сильной женщине. Вера Пирогова — домохозяйка, поглощeнная семейными заботами на протяжении 15 лет брака. После измены мужа она, чтобы прокормить себя и родных, начала свой сТОРТап в кондитерском искусстве и привлекла к нему дочь, отца и эксцентричную сестру.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «ИП Пирогова»