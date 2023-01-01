ИП Пирогова. Сезон 2
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2-й сезон

ИП Пирогова (сериал, 2019) сезон 2 смотреть онлайн

9.32019, ИП Пирогова. Сезон 2 28 серий
Комедии, Мелодрамы18+
Серия в подписке «START»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

Сюжет

От маленькой домашней кухни к большой мечте — Вера открывает собственное кафе-пекарню! Звезда ситкома «Ивановы-Ивановы» Василина Юсковец в драмеди от создателей «Отеля Элеон». Включайте сериал «ИП Пирогова» онлайн — 2 сезон скоро будет доступен на портале Wink!

Во втором сезоне Вера Пирогова продолжает строить свой бизнес с нескончаемым энтузиазмом. Прошло полгода с тех пор, как она решилась печь торты на заказ, и, казалось бы, до открытия собственного кафе осталось совсем немного... Но на пути возникают новые препятствия: неверный муж Дима хочет вернуться в семью, а к Андрею приезжает его бывшая жена. Однако Вера не теряет оптимизма: ее шумная и всегда готовая помочь семья, включая отца Виктора Павловича и сестру Сашу, становится надежной опорой в этом пути.

Не терпится узнать, сможет ли Вера совместить бизнес и личную жизнь? Ответ ждет вас в продолжении сериала «ИП Пирогова» — смотреть 2 сезон совсем скоро можно будет на видеосервисе Wink!

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Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «ИП Пирогова»