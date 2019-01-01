ИП Пирогова. Сезон 2. Серия 1
ИП Пирогова
2-й сезон
1-я серия

ИП Пирогова (сериал, 2019) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

9.32019, ИП Пирогова. Сезон 2. Серия 1
Комедия, Драма18+
1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон

О сериале

Ода малому бизнесу и современной сильной женщине. Вера Пирогова — домохозяйка, поглощeнная семейными заботами на протяжении 15 лет брака. После измены мужа она, чтобы прокормить себя и родных, начала свой сТОРТап в кондитерском искусстве и привлекла к нему дочь, отца и эксцентричную сестру.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.8 IMDb

