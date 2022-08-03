Любовные интриги и домашняя выпечка в сердце столицы. Елена Подкаминская в роли Веры Пироговой в драмеди о самоутверждении и поиске счастья. Включайте «ИП Пирогова» — сериал, 1 сезон которого скоро будет доступен на портале Wink!



В первом сезоне Вера узнает о романе своего мужа Димы с соседкой Майей, и эта шокирующая правда полностью меняет ее представление о семейном благополучии. Она отказывается от помощи бывшего супруга и решает самостоятельно зарабатывать на жизнь, превратив увлечение в бизнес. Вера делает из своей квартиры маленькую кулинарную мастерскую и начинает печь торты на заказ. Между тем завистливая соседка Надежда стремится сорвать ее планы, а дочь Юля мечтает о воссоединении родителей. А Вера все больше склоняется к отношениям с другим мужчиной...



Не терпится узнать, чем обернется попытка Веры обрести финансовую независимость и реализоваться в жизни? Начинайте смотреть «ИП Пирогова» – 1 сезон онлайн скоро будет доступен на видеосервисе Wink!

