ИП Пирогова (сериал, 2019) сезон 2 серия 19 смотреть онлайн

ИП Пирогова. Сезон 2. Серия 19
ИП Пирогова
2-й сезон
19-я серия

9.32019, ИП Пирогова. Сезон 2. Серия 19
Комедия, Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

Ода малому бизнесу и современной сильной женщине. Вера Пирогова — домохозяйка, поглощeнная семейными заботами на протяжении 15 лет брака. После измены мужа она, чтобы прокормить себя и родных, начала свой сТОРТап в кондитерском искусстве и привлекла к нему дочь, отца и эксцентричную сестру.

Россия
Комедия, Драма, Мелодрама
SD
20 мин / 00:20

7.8 КиноПоиск
6.5 IMDb

