ИП Пирогова. Сезон 4. Серия 7
Wink
Сериалы
ИП Пирогова
4-й сезон
7-я серия

ИП Пирогова (сериал, 2022) сезон 4 серия 7 смотреть онлайн

9.32022, ИП Пирогова. Сезон 4. Серия 7
Комедия, Драма18+
Серия в подписке «START»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон

О сериале

Ода малому бизнесу и современной сильной женщине. Вера Пирогова — домохозяйка, поглощeнная семейными заботами на протяжении 15 лет брака. После измены мужа она, чтобы прокормить себя и родных, начала свой сТОРТап в кондитерском искусстве и привлекла к нему дочь, отца и эксцентричную сестру.

Сериал ИП Пирогова 4 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «ИП Пирогова»