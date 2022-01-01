ИП Пирогова (сериал, 2022) сезон 4 серия 7 смотреть онлайн

Ода малому бизнесу и современной сильной женщине. Вера Пирогова — домохозяйка, поглощeнная семейными заботами на протяжении 15 лет брака. После измены мужа она, чтобы прокормить себя и родных, начала свой сТОРТап в кондитерском искусстве и привлекла к нему дочь, отца и эксцентричную сестру.



Сериал ИП Пирогова 4 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.