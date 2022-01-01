ИП Пирогова. Сезон 4. Серия 13
Wink
Сериалы
ИП Пирогова
4-й сезон
13-я серия

ИП Пирогова (сериал, 2022) сезон 4 серия 13 смотреть онлайн

9.32022, ИП Пирогова. Сезон 4. Серия 13
Комедии, Мелодрамы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Ода малому бизнесу и современной сильной женщине. Вера Пирогова — домохозяйка, поглощeнная семейными заботами на протяжении 15 лет брака. После измены мужа она, чтобы прокормить себя и родных, начала свой сТОРТап в кондитерском искусстве и привлекла к нему дочь, отца и эксцентричную сестру.

Сериал ИП Пирогова 4 сезон 13 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Русские, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «ИП Пирогова»

Всё