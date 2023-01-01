Биография

Олег Мастич — сценарист и продюсер. Родился в Гомеле 25 июня 1981 года. Учился в Белорусском государственном университете транспорта, параллельно писал шутки для команд Клуба веселых и находчивых. Одна из первых крупных работ — шоу «6 кадров», выходившее на телеканале СТС. Также как автор принимал участие в подготовке церемонии награждения Континентальной хоккейной лиги сезона 2016-2017 годов. Сегодня фильмография Олега Мастича насчитывает более 15 работ. Кинодеятель писал для таких сериалов, как «Кухня», «Слава богу, ты пришел!», «СашаТаня», «Гусар». Как продюсер проявил себя на съемках комедий «Анжелика», «Два отца и два сына».