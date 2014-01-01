Анжелика (сериал, 2014) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн бесплатно
9.22014, Анжелика. Сезон 1. Серия 19
Комедия18+
О сериале
Когда в твоем гардеробе все вещи размера S, ты сразу попадаешь в разряд «самая обаятельная и привлекательная». Все парни в институте оборачиваются тебе вслед, преподаватели ставят «зачет» авансом «за длинные стройные ноги», а подружки кидают завистливые взгляды. Но как жить на свете, если сейчас ты выглядишь, как топ-модель, а через мгновение становишься в пять раз шире?
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
5.4 IMDb
- РНРежиссёр
Радда
Новикова
- Режиссёр
Антон
Федотов
- ВИРежиссёр
Валерия
Ивановская
- АМРежиссёр
Антон
Маслов
- Актриса
Анжелика
Каширина
- Актриса
Любовь
Толкалина
- МБАктриса
Мария
Баева
- Актриса
Ксения
Теплова
- Актёр
Аристарх
Венес
- ИЛАктёр
Игорь
Лантратов
- Актриса
Наталья
Бардо
- МГАктриса
Марина
Гайзидорская
- АКАктёр
Александр
Константинов
- ЕГАктёр
Евгений
Гончаров
- ВКСценарист
Вадим
Комиссарук
- Сценарист
Татьяна
Гончарова
- Сценарист
Олег
Мастич
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- Оператор
Вячеслав
Сотников
- ИПОператор
Иван
Поморин
- АМКомпозитор
Алексей
Массалитинов