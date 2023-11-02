Биография

Галина Мочалова – советская театральная и киноактриса. В 2007 году Галине Владимировне присвоили звание – заслуженная артистка России. Будущая актриса родилась в 1933 году. Она успешно отучилась в знаменитом ЛГИТМиКе. Сначала Мочалова служила в Мурманском драмтеатре, а с 1976 года играла несколько сезонов в театре им. Ленсовета. Также артистка сотрудничала с театром «Комедианты» (Санкт-Петербург). Известные спектакли Мочаловой: «Пятый десяток», «Женитьба», «Сбитый дождем» и другие. Галина Владимировна является лауреатом музыкального конкурса «Белые ночи». В кино Галина Мочалова начала сниматься с далекого 1957 года. Ее первая роль – работница птицефабрики в комедии «Поддубенские частушки». До 1980 года она сыграла в фильмах «Лес», «20 декабря», «Расколотое небо». Затем у артистки был большой перерыв. Вернулась Галина Владимировна в кино в начале 2000 –х и стала сниматься в современных сериалах. Фильмы Галины Мочаловой: «Эра Стрельца», «Отличница», «Крик совы», «Мост», «Бабье лето» и многие другие. О личной жизни актрисы известно мало, она не любит делиться сокровенным с общественностью. Сейчас Мочалова на заслуженной пенсии, снимается редко.