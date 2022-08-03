Куклы колдуна (сериал, 2008) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Куклы колдуна. Серия 4
Куклы колдуна
1-й сезон
4-я серия

8.52008, Куклы колдуна. Серия 4
Триллер, Мелодрама16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Приключения трех подруг, противостоявших обрушившимся на них несчастиям, которые они склонны приписывать проклятию, насланному на них колдуном. Алла, рекламный агент, Яна, журналист криминальной хроники и Маргарита, телохранитель - дружат со студенческой скамьи.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама, Триллер
Качество
SD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

5.9 КиноПоиск

