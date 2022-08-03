WinkСериалыКуклы колдуна1-й сезон4-я серия
Куклы колдуна (сериал, 2008) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно
8.52008, Куклы колдуна. Серия 4
Триллер, Мелодрама16+
О сериале
Приключения трех подруг, противостоявших обрушившимся на них несчастиям, которые они склонны приписывать проклятию, насланному на них колдуном. Алла, рекламный агент, Яна, журналист криминальной хроники и Маргарита, телохранитель - дружат со студенческой скамьи.
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
- ГЖРежиссёр
Григорий
Жихаревич
- ЕМАктриса
Елена
Мартыненко
- Актриса
Анна
Невская
- ЯЛАктриса
Яна
Львова
- КВАктёр
Константин
Воробьёв
- ЛБАктриса
Лидия
Байрашевская
- ОСАктриса
Ольга
Самошина
- ОААктёр
Олег
Алмазов
- ОЧАктёр
Олег
Чернов
- АААктёр
Андрей
Астраханцев
- АТАктриса
Анна
Твеленева
- АКСценарист
Андрей
Кивинов
- ЮМСценарист
Юлия
Мацук
- ОМПродюсер
Ольга
Манеева
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- ВОХудожник
Владислав
Орлов
- АБХудожница
Ася
Белова
- ВПКомпозитор
Владимир
Подгорецкий