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Куклы колдуна
1-й сезон

Куклы колдуна (сериал, 2008) сезон 1 смотреть онлайн

8.62008, Куклы колдуна. Сезон 1 8 серий
Триллер, Мелодрама16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Приключения трех подруг, противостоявших обрушившимся на них несчастиям, которые они склонны приписывать проклятию, насланному на них колдуном. Алла, рекламный агент, Яна, журналист криминальной хроники и Маргарита, телохранитель - дружат со студенческой скамьи.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама, Триллер

Рейтинг

5.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Куклы колдуна»