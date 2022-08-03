Алла в поисках Аллы
Wink
Фильмы
Алла в поисках Аллы

Алла в поисках Аллы (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

8.82015, Алла в поисках Аллы
Мелодрама92 мин12+

О фильме

Успешная деловая женщина Алла Новикова впервые после окончания школы решила сходить на встречу одноклассников. Очнулась она на помойке на заднем дворе ресторана. Неприятности этим не ограничились, так как Алла упорно не могла вспомнить кто она такая, где живет, чем занимается.

Страна
Беларусь, Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

5.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Алла в поисках Аллы»