Алла в поисках Аллы (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно
8.82015, Алла в поисках Аллы
Мелодрама92 мин12+
О фильме
Успешная деловая женщина Алла Новикова впервые после окончания школы решила сходить на встречу одноклассников. Очнулась она на помойке на заднем дворе ресторана. Неприятности этим не ограничились, так как Алла упорно не могла вспомнить кто она такая, где живет, чем занимается.
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
- АКРежиссёр
Алексей
Карелин
- ОААктёр
Олег
Алмазов
- ЮЖАктриса
Юлия
Жигалина
- МКАктёр
Максим
Кречетов
- МДАктриса
Марина
Денисова
- АКАктёр
Алексей
Карелин
- ВМАктриса
Валерия
Мельник
- АКАктёр
Андрей
Карако
- ОТАктёр
Олег
Ткачёв
- ВБАктёр
Виктор
Бабак
- ИПАктёр
Иван
Павлов
- КЗСценарист
Камиль
Закиров
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ЕЮПродюсер
Егор
Юзбашев
- НСМонтажёр
Наталья
Сажина
- АШМонтажёр
Алексей
Шаламов
- АЗМонтажёр
Александр
Зотов
- ВЗОператор
Виктор
Зубарев
- ВСКомпозитор
Владимир
Сайко