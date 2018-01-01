Wink
Алла в поисках Аллы
Актёры и съёмочная группа фильма «Алла в поисках Аллы»

Актёры и съёмочная группа фильма «Алла в поисках Аллы»

Режиссёры

Алексей Карелин

Режиссёр

Актёры

Олег Алмазов

АктёрАндрей
Юлия Жигалина

АктрисаАлла Новикова
Максим Кречетов

АктёрМиша
Марина Денисова

Марина Денисова

АктрисаТатьяна
Алексей Карелин

Актёр
Валерия Мельник

Актриса
Андрей Карако

Актёрначальник охраны
Олег Ткачёв

Актёрзавхоз школы
Виктор Бабак

Актёр
Иван Павлов

Актёрсосед

Сценаристы

Камиль Закиров

Сценарист

Продюсеры

Александр Кушаев

Продюсер
Егор Юзбашев

Продюсер

Монтажёры

Наталья Сажина

Монтажёр
Алексей Шаламов

Монтажёр
Александр Зотов

Монтажёр

Операторы

Виктор Зубарев

Оператор

Композиторы

Владимир Сайко

Композитор