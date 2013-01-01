С чистого листа (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Аня Синицына живет в небольшом городке, работает продавцом в универмаге и не мечтает о большем. Когда-то она любила одаренного литературным талантом одноклассника Антона Кремнева, но он вздыхал только по первой красавице школы Лизе Федоровой, а после выпускных экзаменов вовсе исчез из виду. �Жизнь Ани резко меняется после неожиданной встречи с первой любовью.



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