С чистого листа (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно
9.02013, С чистого листа
Мелодрамы98 мин12+
Сюжет
Аня Синицына живет в небольшом городке, работает продавцом в универмаге и не мечтает о большем. Когда-то она любила одаренного литературным талантом одноклассника Антона Кремнева, но он вздыхал только по первой красавице школы Лизе Федоровой, а после выпускных экзаменов вовсе исчез из виду. �Жизнь Ани резко меняется после неожиданной встречи с первой любовью.
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Рейтинг
5.8 КиноПоиск
- ИКРежиссёр
Иван
Криворучко
- ССАктриса
Светлана
Смирнова-Марцинкевич
- ТКАктёр
Тимофей
Каратаев
- МГАктриса
Марта
Голубева
- ИКАктриса
Инна
Коляда
- ТМАктриса
Тамара
Миронова
- ЕШАктриса
Елена
Шабад
- АКАктёр
Андрей
Кривецкий
- АКАктёр
Андрей
Карако
- ЮПАктриса
Юлия
Полубинская
- ВСАктёр
Валентин
Соловьев
- ЕБСценарист
Елена
Баландина
- ЕГСценарист
Екатерина
Гусева
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ВИПродюсер
Владимир
Игнатьев
- ЕАПродюсер
Евгений
Арендаревич
- МАОператор
Максим
Авлошенко
- ИЩКомпозитор
Игорь
Щербаков