Сюрприз для мамы
Wink
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Сюрприз для мамы
8.02024, Сюрприз для мамы
Комедия, Семейный90 мин16+

Сюрприз для мамы (фильм, 2024) смотреть онлайн

О фильме

Чтобы поздравить маму с днем рождения, ее дочери решают превратить ее жизнь в сказку. «Сюрприз для мамы» (2024) — комедия для всей семьи, вдохновленная творчеством Александра Грина.

Ольга в одиночку воспитывает трех прекрасных дочерей. Ее дни наполнены домашними заботами и рутиной, но где-то в глубине души она все еще помнит молодость и свою любовь к повести «Алые паруса». Иногда она мечтает, чтобы жизнь вокруг была похожа на приключения героев Александра Грина. Скоро ей исполнится 40 лет, и в честь этого дочери решают удивить ее ожившей сказкой.

Что приготовили девочки, расскажет трогательная комедия «Сюрприз для мамы», смотреть которую можно в онлайн-кинотеатре Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный
Качество
Full HD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Сюрприз для мамы»