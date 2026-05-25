Сюрприз для мамы (фильм, 2024) смотреть онлайн
О фильме
Чтобы поздравить маму с днем рождения, ее дочери решают превратить ее жизнь в сказку. «Сюрприз для мамы» (2024) — комедия для всей семьи, вдохновленная творчеством Александра Грина.
Ольга в одиночку воспитывает трех прекрасных дочерей. Ее дни наполнены домашними заботами и рутиной, но где-то в глубине души она все еще помнит молодость и свою любовь к повести «Алые паруса». Иногда она мечтает, чтобы жизнь вокруг была похожа на приключения героев Александра Грина. Скоро ей исполнится 40 лет, и в честь этого дочери решают удивить ее ожившей сказкой.
Что приготовили девочки, расскажет трогательная комедия «Сюрприз для мамы», смотреть которую можно в онлайн-кинотеатре Wink.
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
- КФРежиссёр
Каринэ
Фолиянц
- Актриса
Елена
Захарова
- СДАктёр
Станислав
Дужников
- Актёр
Михаил
Богдасаров
- ВПАктёр
Виктор
Пипа
- Актёр
Юрий
Ваксман
- ВТАктёр
Валентин
Терехов
- Актриса
Любовь
Руденко
- СВАктриса
Светлана
Варецкая
- СГАктёр
Сергей
Генкин
- АСАктёр
Александр
Суворов
- ТСАктриса
Татьяна
Севрюкова
- АЛАктёр
Андрей
Лебедев
- АДАктриса
Алевтина
Добрынина
- Актёр
Сергей
Шароватов
- КФСценарист
Каринэ
Фолиянц
- АКПродюсер
Алла
Каргина
- СДПродюсер
Станислав
Дужников
- ИОМонтажёр
Игорь
Отдельнов
- АСОператор
Александр
Соловьёв
- ИДКомпозитор
Илья
Духовный