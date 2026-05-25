Сюрприз для мамы (фильм, 2024) смотреть онлайн

Чтобы поздравить маму с днем рождения, ее дочери решают превратить ее жизнь в сказку. «Сюрприз для мамы» (2024) — комедия для всей семьи, вдохновленная творчеством Александра Грина.



Ольга в одиночку воспитывает трех прекрасных дочерей. Ее дни наполнены домашними заботами и рутиной, но где-то в глубине души она все еще помнит молодость и свою любовь к повести «Алые паруса». Иногда она мечтает, чтобы жизнь вокруг была похожа на приключения героев Александра Грина. Скоро ей исполнится 40 лет, и в честь этого дочери решают удивить ее ожившей сказкой.



Что приготовили девочки, расскажет трогательная комедия «Сюрприз для мамы», смотреть которую можно в онлайн-кинотеатре Wink.

