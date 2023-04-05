История о возвращении в провинцию молодой героини, уехавшей покорять Москву. Ей удалось сделать карьеру и забыть прежнюю жизнь, но родной город не спешит расстаться с соотечественницей. Прошлое угрожает разрушить ее благополучие и расстроить перспективное замужество.





