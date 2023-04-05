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Самара-городок
1-й сезон

Самара-городок (сериал, 2004) сезон 1 смотреть онлайн

8.22004, Самара-городок. Сезон 1 4 серии
Комедия18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

История о возвращении в провинцию молодой героини, уехавшей покорять Москву. Ей удалось сделать карьеру и забыть прежнюю жизнь, но родной город не спешит расстаться с соотечественницей. Прошлое угрожает разрушить ее благополучие и расстроить перспективное замужество.


Страна
Россия
Жанр
Комедия

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Самара-городок»