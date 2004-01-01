Самара-городок. Серия 2
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Самара-городок (сериал, 2004) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

8.12004, Самара-городок. Серия 2
Комедии18+

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Сюжет

История о возвращении в провинцию молодой героини, уехавшей покорять Москву. Ей удалось сделать карьеру и забыть прежнюю жизнь, но родной город не спешит расстаться с соотечественницей. Прошлое угрожает разрушить ее благополучие и расстроить перспективное замужество.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Комедии

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Самара-городок»