WinkСериалыСамара-городок1-й сезон4-я серия
Самара-городок (сериал, 2004) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
8.12004, Самара-городок. Серия 4
Комедия18+
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О сериале
История о возвращении в провинцию молодой героини, уехавшей покорять Москву. Ей удалось сделать карьеру и забыть прежнюю жизнь, но родной город не спешит расстаться с соотечественницей. Прошлое угрожает разрушить ее благополучие и расстроить перспективное замужество.
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Рейтинг
5.4 КиноПоиск
5.4 IMDb
- ПСРежиссёр
Павел
Снисаренко
- ЕВАктриса
Екатерина
Вуличенко
- Актриса
Вера
Алентова
- НААктриса
Наталия
Антонова
- Актёр
Дмитрий
Харатьян
- Актёр
Авангард
Леонтьев
- Актёр
Дмитрий
Дюжев
- НПАктриса
Наталья
Позднякова
- Актриса
Любовь
Руденко
- ГСАктриса
Галина
Стаханова
- ТРАктриса
Татьяна
Рудина
- ДКСценарист
Дмитрий
Константинов
- АЗСценарист
Алёна
Званцова
- Продюсер
Сергей
Даниелян
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- Продюсер
Юрий
Мороз
- СВХудожник
Сергей
Воробьев
- ВБОператор
Вадим
Бузуев