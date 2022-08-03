Тихий Дон (1957) (сериал, 1957) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Серия 3
Тихий Дон (1957)
Тихий Дон
9.61957, Серия 3
Драма, Военный0+

Бессмертный роман Михаила Шолохова, отмеченный Нобелевской премией и вошедший в число наиболее ярких произведений мировой литературы, рассказывает о трагической ситуации, сложившейся в России в начале ХХ века, о сломанных Первой мировой войной и революцией судьбах людей, о крушении устоев и идеалов донского казачества, о личной трагедии главного героя - Григория Мелехова.

Страна
СССР
Жанр
Военный, Драма
Качество
Full HD
Время
116 мин / 01:56

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
7.7 IMDb

