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Тихий Дон (1957)
Актёры и съёмочная группа сериала «Тихий Дон (1957)»

Актёры и съёмочная группа сериала «Тихий Дон (1957)»

Режиссёры

Сергей Герасимов

Сергей Герасимов

Режиссёр

Актёры

Петр Глебов

Петр Глебов

АктёрГригорий Мелехов
Элина Быстрицкая

Элина Быстрицкая

АктрисаАксинья
Зинаида Кириенко

Зинаида Кириенко

АктрисаНаталья
Даниил Ильченко

Даниил Ильченко

АктёрПантелеймон Прокофьевич Мелехов
Людмила Хитяева

Людмила Хитяева

АктрисаДарья Мелехова
Николай Смирнов

Николай Смирнов

АктёрПетр Мелехов
Александр Жуков

Александр Жуков

АктёрМирон Григорьевич Коршунов
Наталья Архангельская

Наталья Архангельская

АктрисаДуняшка
Александра Денисова

Александра Денисова

АктрисаЛукинична
Алексей Благовестов

Алексей Благовестов

АктёрСтепан Астахов

Сценаристы

Сергей Герасимов

Сергей Герасимов

Сценарист
Михаил Шолохов

Михаил Шолохов

Сценарист

Продюсеры

Яков Светозаров

Яков Светозаров

Продюсер

Художники

Константин Урбетис

Константин Урбетис

Художник

Операторы

Владимир Рапопорт

Владимир Рапопорт

Оператор

Композиторы

Юрий Левитин

Юрий Левитин

Композитор