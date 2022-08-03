Тихий Дон (1957) (сериал, 1957) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
9.61957, Серия 2
Драма, Военный0+
Сезоны и серии
О сериале
Бессмертный роман Михаила Шолохова, отмеченный Нобелевской премией и вошедший в число наиболее ярких произведений мировой литературы, рассказывает о трагической ситуации, сложившейся в России в начале ХХ века, о сломанных Первой мировой войной и революцией судьбах людей, о крушении устоев и идеалов донского казачества, о личной трагедии главного героя - Григория Мелехова.
Рейтинг
8.4 КиноПоиск
7.7 IMDb
- СГРежиссёр
Сергей
Герасимов
- ПГАктёр
Петр
Глебов
- ЭБАктриса
Элина
Быстрицкая
- Актриса
Зинаида
Кириенко
- ДИАктёр
Даниил
Ильченко
- Актриса
Людмила
Хитяева
- НСАктёр
Николай
Смирнов
- АЖАктёр
Александр
Жуков
- НААктриса
Наталья
Архангельская
- АДАктриса
Александра
Денисова
- АБАктёр
Алексей
Благовестов
- СГСценарист
Сергей
Герасимов
- МШСценарист
Михаил
Шолохов
- ЯСПродюсер
Яков
Светозаров
- КУХудожник
Константин
Урбетис
- ВРОператор
Владимир
Рапопорт
- ЮЛКомпозитор
Юрий
Левитин