Земля, до востребования (фильм, 1972) смотреть онлайн
9.11972, Земля, до востребования
Драма, Военный144 мин18+
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О фильме
Экранизация одноимeнного романа Евгения Воробьeва рассказывает о жизни разведчика, прообразом которого стал подполковник советских спецслужб Лев Маневич. В довоенной фашисткой Италии герой выдаeт себя за австрийского коммерсанта Кертнера, попутно собирая информацию о новинках в сфере фашистского вооружения. Но однажды он понимает, что за ним ведут тщательное наблюдение. Его легенда дала сбой и вскоре он оказывается в тюрьме. Но даже там преданность Родине не оставляет Маневича.
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ВДРежиссёр
Вениамин
Дорман
- Актёр
Олег
Стриженов
- ОЖАктёр
Олег
Жаков
- МСАктриса
Мария
Сагайдак
- ВЗАктёр
Волдемар
Зандбергс
- АТАктриса
Анаит
Топчян
- ЛКАктёр
Леонид
Каневский
- Актёр
Лев
Дуров
- ЛСАктриса
Любовь
Стриженова
- РЯАктёр
Ростислав
Янковский
- АВАктёр
Андрей
Вертоградов
- ЕСПродюсер
Евгений
Сапов
- МГОператор
Михаил
Гойхберг
- МТКомпозитор
Микаэл
Таривердиев