Земля, до востребования
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Земля, до востребования

Земля, до востребования (фильм, 1972) смотреть онлайн

9.11972, Земля, до востребования
Драма, Военный144 мин18+

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О фильме

Экранизация одноимeнного романа Евгения Воробьeва рассказывает о жизни разведчика, прообразом которого стал подполковник советских спецслужб Лев Маневич. В довоенной фашисткой Италии герой выдаeт себя за австрийского коммерсанта Кертнера, попутно собирая информацию о новинках в сфере фашистского вооружения. Но однажды он понимает, что за ним ведут тщательное наблюдение. Его легенда дала сбой и вскоре он оказывается в тюрьме. Но даже там преданность Родине не оставляет Маневича.

Страна
СССР
Жанр
Военный, Драма
Качество
SD
Время
144 мин / 02:24

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.1 IMDb