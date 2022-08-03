Земля, до востребования (фильм, 1972) смотреть онлайн

Экранизация одноимeнного романа Евгения Воробьeва рассказывает о жизни разведчика, прообразом которого стал подполковник советских спецслужб Лев Маневич. В довоенной фашисткой Италии герой выдаeт себя за австрийского коммерсанта Кертнера, попутно собирая информацию о новинках в сфере фашистского вооружения. Но однажды он понимает, что за ним ведут тщательное наблюдение. Его легенда дала сбой и вскоре он оказывается в тюрьме. Но даже там преданность Родине не оставляет Маневича.

