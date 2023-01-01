Полчаса на чудеса (фильм, 1968) смотреть онлайн бесплатно
8.11968, Полчаса на чудеса
Фантастика, Приключения63 мин0+
Сюжет
Детский альманах из двух историй. В новелле «Снежная крепость» ребята готовятся играть в захват снежной крепости, но Митя Сорокин, обиженный, что ему не досталась роль разведчика, сразу же нарушает правила. Когда его отстраняют от игры, он начинает мешать веселиться остальным. «Полчаса на чудеса» расскажет о мальчике Пете, которому волшебник-маляр дарит чудесную кисть, с помощью которой можно полчаса творить добро. Но за ним сразу же начинают охотится Серый и Абрикадабр, слуги злого короля, стремящиеся уничтожить ее.
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Информация
СтранаСССР
КачествоSD
ЖанрыФантастика, Приключения
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.9 IMDb
- МЮРежиссёр
Михаил
Юзовский
- АЛРежиссёр
Александра
Ляпидиевская
- ЭМАктёр
Эвальдас
Микалюнас
- ПЧАктёр
Пётр
Черкашин
- МПАктриса
Марина
Плешакова
- СМАктёр
Сергей
Мартинсон
- АЖАктёр
Александр
Жеромский
- ЕЛАктёр
Евгений
Лебедев
- ЭГАктёр
Эраст
Гарин
- ОПАктёр
Олег
Попов
- ВСАктриса
Валентина
Сперантова
- АКАктёр
Алексей
Крыченков
- АМСценарист
Анатолий
Мошковский
- КАОператор
Константин
Арутюнов
- БМОператор
Бенцион
Монастырский
- ВДКомпозитор
Владимир
Дашкевич
- КХКомпозитор
Карэн
Хачатурян