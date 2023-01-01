Полчаса на чудеса (фильм, 1968) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Детский альманах из двух историй. В новелле «Снежная крепость» ребята готовятся играть в захват снежной крепости, но Митя Сорокин, обиженный, что ему не досталась роль разведчика, сразу же нарушает правила. Когда его отстраняют от игры, он начинает мешать веселиться остальным. «Полчаса на чудеса» расскажет о мальчике Пете, которому волшебник-маляр дарит чудесную кисть, с помощью которой можно полчаса творить добро. Но за ним сразу же начинают охотится Серый и Абрикадабр, слуги злого короля, стремящиеся уничтожить ее.



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