В добрый час! (фильм, 1956) смотреть онлайн бесплатно

1956, В добрый час!
Драма, Мелодрама92 мин0+

Сибиряк Алексей приезжает в Москву поступать в институт, останавливается у своего дяди, профессора Аверина, и начинает дружить с его младшим сыном Андреем – добрым, но безалаберным парнем, который тоже только окончил школу, но не стремится получать высшее образование. Параллельно с судьбами двух выпускников разворачивается история старшего сына профессора, Аркадия, который недоволен тем, как развивается его актерская карьера. Это лето станет переломным моментом в жизнях всех троих братьев.

Страна
СССР
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.4 IMDb