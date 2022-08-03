В добрый час! (фильм, 1956) смотреть онлайн бесплатно

Сибиряк Алексей приезжает в Москву поступать в институт, останавливается у своего дяди, профессора Аверина, и начинает дружить с его младшим сыном Андреем – добрым, но безалаберным парнем, который тоже только окончил школу, но не стремится получать высшее образование. Параллельно с судьбами двух выпускников разворачивается история старшего сына профессора, Аркадия, который недоволен тем, как развивается его актерская карьера. Это лето станет переломным моментом в жизнях всех троих братьев.

