В добрый час! (фильм, 1956) смотреть онлайн бесплатно
9.61956, В добрый час!
Драма, Мелодрама92 мин0+
О фильме
Сибиряк Алексей приезжает в Москву поступать в институт, останавливается у своего дяди, профессора Аверина, и начинает дружить с его младшим сыном Андреем – добрым, но безалаберным парнем, который тоже только окончил школу, но не стремится получать высшее образование. Параллельно с судьбами двух выпускников разворачивается история старшего сына профессора, Аркадия, который недоволен тем, как развивается его актерская карьера. Это лето станет переломным моментом в жизнях всех троих братьев.
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
7.4 IMDb
- ВЭРежиссёр
Виктор
Эйсымонт
- ВХАктёр
Виктор
Хохряков
- ЛХАктёр
Леонид
Харитонов
- ОГАктёр
Олег
Голубицкий
- ГСАктриса
Галина
Самохина
- НМАктриса
Наталья
Малявина
- ЛДАктёр
Леонид
Давыдов-Субоч
- Актёр
Олег
Анофриев
- ЛНАктриса
Людмила
Нарышкина
- СВАктёр
Сергей
Витомсков
- ЛЧАктриса
Людмила
Чернышева
- ВРСценарист
Виктор
Розов
- БМОператор
Бенцион
Монастырский
- МФКомпозитор
Марк
Фрадкин