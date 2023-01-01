Приключения Толи Клюквина
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Детям
Приключения Толи Клюквина

Приключения Толи Клюквина (фильм, 1964) смотреть онлайн бесплатно

9.11964, Приключения Толи Клюквина
Комедии, Семейные63 мин0+

Сюжет

Детская комедия по мотивам рассказов Николая Носова. Непоседливый второклассник Толя Клюквин постоянно находит себе приключения: то наткнется на «живую» калошу, которая двигается как будто сама по себе, то пугает бабушку на улице игрушечным пистолетом, то разбивает лоб, решив прокатиться на чужом велосипеде. Встреча с милицейским неминуема, но Толя уверен, что во всем виновата черная кошка, которую он встретил этим днем.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Комедии, Семейные

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.9 IMDb