Приключения Толи Клюквина (фильм, 1964) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Детская комедия по мотивам рассказов Николая Носова. Непоседливый второклассник Толя Клюквин постоянно находит себе приключения: то наткнется на «живую» калошу, которая двигается как будто сама по себе, то пугает бабушку на улице игрушечным пистолетом, то разбивает лоб, решив прокатиться на чужом велосипеде. Встреча с милицейским неминуема, но Толя уверен, что во всем виновата черная кошка, которую он встретил этим днем.



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