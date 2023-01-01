Приключения Толи Клюквина (фильм, 1964) смотреть онлайн бесплатно
9.11964, Приключения Толи Клюквина
Комедии, Семейные63 мин0+
Сюжет
Детская комедия по мотивам рассказов Николая Носова. Непоседливый второклассник Толя Клюквин постоянно находит себе приключения: то наткнется на «живую» калошу, которая двигается как будто сама по себе, то пугает бабушку на улице игрушечным пистолетом, то разбивает лоб, решив прокатиться на чужом велосипеде. Встреча с милицейским неминуема, но Толя уверен, что во всем виновата черная кошка, которую он встретил этим днем.
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Информация
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ВЭРежиссёр
Виктор
Эйсымонт
- АФАктёр
Андрей
Филатов
- Актриса
Татьяна
Пельтцер
- РБАктёр
Роман
Боровков
- Актриса
Нина
Гребешкова
- Актёр
Евгений
Весник
- БНАктёр
Борис
Новиков
- МПАктёр
Марк
Перцовский
- СФАктёр
Сергей
Филиппов
- СХАктриса
Светлана
Харитонова
- ВСАктёр
Владимир
Смирнов
- ННСценарист
Николай
Носов
- ГКПродюсер
Григорий
Купершмидт
- БМОператор
Бенцион
Монастырский
- МПКомпозитор
Мераб
Парцхаладзе