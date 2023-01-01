Алешкина охота (фильм, 1966) смотреть онлайн бесплатно
8.41966, Алешкина охота
Семейные55 мин12+
Сюжет
Однажды шестилетний Алешка обрел друга в лице заядлого охотника дяди Вити, пообещавшего мальчугану взять его осенью на охоту. С тех пор Алешка ждал наступления осени и серьезно готовился к охоте. Но дядя Витя не помнил своего обещания. А когда пора охоты наступила и Алешка понял, что его обманули, он поделился своей обидой с родителями — и папа сделал все, чтобы охота состоялась.
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Информация
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ЯБРежиссёр
Яков
Базелян
- АТАктёр
Алексей
Титков
- ВКАктёр
Валерий
Кулик
- ВКАктёр
Владимир
Корецкий
- НДАктриса
Нина
Дорошина
- ЮМАктёр
Юрий
Максимов
- МГАктриса
Марина
Гаврилко
- ЭГАктёр
Эммануил
Геллер
- СГАктёр
Сергей
Гурзо
- ВРАктриса
Виктория
Радунская
- ВМАктёр
Валерий
Мышастый
- ВИМонтажёр
Валентина
Исаева
- ЕДОператор
Евгений
Давыдов
- АМКомпозитор
Алексей
Муравлёв