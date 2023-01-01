Алешкина охота (фильм, 1966) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Однажды шестилетний Алешка обрел друга в лице заядлого охотника дяди Вити, пообещавшего мальчугану взять его осенью на охоту. С тех пор Алешка ждал наступления осени и серьезно готовился к охоте. Но дядя Витя не помнил своего обещания. А когда пора охоты наступила и Алешка понял, что его обманули, он поделился своей обидой с родителями — и папа сделал все, чтобы охота состоялась.



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