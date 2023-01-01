Алешкина охота
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Алешкина охота

Алешкина охота (фильм, 1966) смотреть онлайн бесплатно

8.41966, Алешкина охота
Семейные55 мин12+

Сюжет

Однажды шестилетний Алешка обрел друга в лице заядлого охотника дяди Вити, пообещавшего мальчугану взять его осенью на охоту. С тех пор Алешка ждал наступления осени и серьезно готовился к охоте. Но дядя Витя не помнил своего обещания. А когда пора охоты наступила и Алешка понял, что его обманули, он поделился своей обидой с родителями — и папа сделал все, чтобы охота состоялась.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Семейные

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.8 IMDb