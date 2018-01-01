Wink
Фильмы
Поэт
Актёры и съёмочная группа фильма «Поэт»

Актёры и съёмочная группа фильма «Поэт»

Режиссёры

Борис Барнет

Режиссёр

Актёры

Вера Алтайская

Актрисамашинистка
Сергей Дворецкий

АктёрНиколай Тарасов
Зоя Фёдорова

Актриса
Изольда Извицкая

Актриса
Николай Крючков

Актёр
Нина Дорошина

Актриса
Евгений Зосимов

Актёркрасноармеец
Николай Новлянский

Актёр
Иосиф Колин

АктёрАрон
Ольга Викланд

Актрисажена аптекаря
Петр Алейников

Актёркрасный солдат
Всеволод Ларионов

АктёрОрловский
Георгий Георгиу

Актёротец Орловского
Иван Коваль-Самборский

Актёрбелый полковник
Валентин Гафт

АктёрАндрэ
Петр Березов

Актёрхудожник-кубист
Татьяна Гурецкая

Актрисасоседка Тарасовых
Рина Зелёная

Актрисапоэтесса
Григорий Шпигель

Актёрфранцузский лейтенант
Эммануил Геллер

Актёркультработник
Георгий Вицин

Актёрантрепренер вечера поэзии
Михаил Бочаров

Актёр
Евгений Моргунов

Актёр
Зинаида Нарышкина

Актриса

Сценаристы

Валентин Катаев

Сценарист

Продюсеры

Осман Караев

Продюсер

Операторы

Владимир Николаев

Оператор

Композиторы

Владимир Юровский

Композитор