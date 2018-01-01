Актёры и съёмочная группа фильма «Поэт»
Режиссёры
Актёры
Актрисамашинистка
Вера Алтайская
АктёрНиколай Тарасов
Сергей Дворецкий
Актриса
Зоя Фёдорова
Актриса
Изольда Извицкая
Актёр
Николай Крючков
Актриса
Нина Дорошина
Актёркрасноармеец
Евгений Зосимов
Актёр
Николай Новлянский
АктёрАрон
Иосиф Колин
Актрисажена аптекаря
Ольга Викланд
Актёркрасный солдат
Петр Алейников
АктёрОрловский
Всеволод Ларионов
Актёротец Орловского
Георгий Георгиу
Актёрбелый полковник
Иван Коваль-Самборский
АктёрАндрэ
Валентин Гафт
Актёрхудожник-кубист
Петр Березов
Актрисасоседка Тарасовых
Татьяна Гурецкая
Актрисапоэтесса
Рина Зелёная
Актёрфранцузский лейтенант
Григорий Шпигель
Актёркультработник
Эммануил Геллер
Актёрантрепренер вечера поэзии
Георгий Вицин
Актёр
Михаил Бочаров
Актёр
Евгений Моргунов
Актриса