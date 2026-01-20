К Черному морю (фильм, 1957) смотреть онлайн

Ирина и Николай решают поехать на машине к Черному морю и по дороге отпраздновать свадьбу. Их преследует машина преподавателя Хохлова, который давно любит Ирину. Вскоре к ним присоединяется энергичная девушка. Эту четверку ожидает масса невероятных приключений!..

