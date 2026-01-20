К Черному морю (фильм, 1957) смотреть онлайн
8.71957, К Черному морю
Мелодрама, Комедия72 мин12+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
О фильме
Ирина и Николай решают поехать на машине к Черному морю и по дороге отпраздновать свадьбу. Их преследует машина преподавателя Хохлова, который давно любит Ирину. Вскоре к ним присоединяется энергичная девушка. Эту четверку ожидает масса невероятных приключений!..
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.8 IMDb
- АТРежиссёр
Андрей
Тутышкин
- ИИАктриса
Изольда
Извицкая
- Актёр
Анатолий
Кузнецов
- ЕСАктёр
Евгений
Самойлов
- ЕМАктриса
Евгения
Мельникова
- ЕТАктёр
Евгений
Тетерин
- ВГАктёр
Вадим
Грачев
- СЛАктёр
Сергей
Лукьянов
- ЛПАктёр
Леонид
Пирогов
- НААктриса
Нина
Агапова
- ЮЛАктёр
Юрий
Леонидов
- ЛМСценарист
Леонид
Малюгин
- ВКПродюсер
Владимир
Канторович
- ЛПМонтажёр
Людмила
Печиева
- КПОператор
Константин
Петриченко
- НБКомпозитор
Никита
Богословский