К Черному морю (фильм, 1957) смотреть онлайн

8.71957, К Черному морю
Мелодрама, Комедия72 мин12+
О фильме

Ирина и Николай решают поехать на машине к Черному морю и по дороге отпраздновать свадьбу. Их преследует машина преподавателя Хохлова, который давно любит Ирину. Вскоре к ним присоединяется энергичная девушка. Эту четверку ожидает масса невероятных приключений!..

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Мелодрама
Время
72 мин / 01:12

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «К Черному морю»