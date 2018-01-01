Wink
К Черному морю
Актёры и съёмочная группа фильма «К Черному морю»

Актёры и съёмочная группа фильма «К Черному морю»

Режиссёры

Андрей Тутышкин

Режиссёр

Актёры

Изольда Извицкая

Актриса
Анатолий Кузнецов

Актёр
Евгений Самойлов

Актёр
Евгения Мельникова

Актриса
Евгений Тетерин

Актёр
Вадим Грачев

Актёр
Сергей Лукьянов

Актёр
Леонид Пирогов

Актёр
Нина Агапова

Актриса
Юрий Леонидов

Актёр

Сценаристы

Леонид Малюгин

Сценарист

Продюсеры

Владимир Канторович

Продюсер

Монтажёры

Людмила Печиева

Монтажёр

Операторы

Константин Петриченко

Оператор

Композиторы

Никита Богословский

Композитор