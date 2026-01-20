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Исход (фильм, 1967) смотреть онлайн

9.11967, Исход
Драма84 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

О фильме

Фильм о последних днях гражданской войны, когда войско барона Унгерна, находясь в Монголии, попыталось нанести удар по Советской России. В центре сюжета — дружба монгольского пастуха и советского разведчика, который под видом белогвардейского полковника проник в штаб Унгерна и передал своему командованию военно-стратегические планы противника.

Страна
СССР
Жанр
Драма
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Исход»