Фильм о последних днях гражданской войны, когда войско барона Унгерна, находясь в Монголии, попыталось нанести удар по Советской России. В центре сюжета — дружба монгольского пастуха и советского разведчика, который под видом белогвардейского полковника проник в штаб Унгерна и передал своему командованию военно-стратегические планы противника.

