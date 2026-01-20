Исход (фильм, 1967) смотреть онлайн
9.11967, Исход
Драма84 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
О фильме
Фильм о последних днях гражданской войны, когда войско барона Унгерна, находясь в Монголии, попыталось нанести удар по Советской России. В центре сюжета — дружба монгольского пастуха и советского разведчика, который под видом белогвардейского полковника проник в штаб Унгерна и передал своему командованию военно-стратегические планы противника.
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.8 IMDb
- АБРежиссёр
Анатолий
Бобровский
- ВЗАктёр
Владимир
Заманский
- АЛАктёр
Александр
Лемберг
- Актриса
Наталья
Фатеева
- ВМАктёр
Владимир
Муравьев
- НДАктёр
Навааны
Дугарсанжаа
- ДДАктёр
Дамбын
Дамдинсурэн
- ЛЛАктёр
Лайхансурэнгийн
Лхасурэн
- НДАктёр
Н.
Дашцнд
- СГАктёр
Сангижавын
Гэндэн
- РДАктёр
Рагчаагийн
Дамдинбазар
- ЮССценарист
Юлиан
Семенов
- БШСценарист
Базарын
Ширэндыб
- ААПродюсер
Аркадий
Ашкинази
- ЛМКомпозитор
Лувсанжамбын
Мурдорж
- НСКомпозитор
Николай
Сидельников