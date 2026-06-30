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Wink
Вернер Виланд
Вернер Виланд
Werner Wieland
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Карьера
Актёр
Дата рождения
18 октября 1910 г.
(73 года)
Дата смерти
9 июня 1984 г.
Фильмография
Все
Актёр
Актёр
9.6
Освобождение: Направление главного удара
1970
, 126 мин