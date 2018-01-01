Лужский рубеж
Wink
Сериалы
Блокада: Фильм 1
1-й сезон
Лужский рубеж

Блокада: Фильм 1 (сериал, 1974) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

9.31974, Лужский рубеж
Драма, Военный12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Фильм посвящен мужеству и стойкости ленинградцев в трудные дни блокады Ленинграда 1941-1944 годов.

Сериал Лужский рубеж 1 сезон 1 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
СССР
Жанр
Военный, Драма
Качество
SD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.2 IMDb