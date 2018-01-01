Свадьба в Малиновке (фильм, 1967) смотреть онлайн бесплатно

Деревенская девушка притворяется невестой бандитского атамана, чтобы помочь красноармейцам победить злодеев. Фильм «Свадьба в Малиновке» — музыкальная комедия, ставшая кассовым хитом советского проката.



Несмотря на Гражданскую войну и постоянную смену власти, в селе Малиновка все идет своим чередом. Девушка по имени Яринка влюбляется в местного парня Андрейку, жители ведут нехитрый быт, тоскуют о молодости и ссорятся из-за свежести молока. Но вот однажды в деревню наведывается банда атамана Грициана Таврического, который мечтает навести в Малиновке свои порядки. Как водится, это связано с грабежом. В особенности Грициану по нраву Яринка, на которой он уже собрался жениться. Девушка в ужасе сбегает и встречает отряд красноармейцев под руководством командира Назар Дума. Бравые солдаты готовы дать отпор бандитам Таврического, но для этого подлецов нужно отвлечь. И свадьба с Яринкой становится отличным способом усыпить их внимание.



