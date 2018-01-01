Свадьба в Малиновке (фильм, 1967) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Деревенская девушка притворяется невестой бандитского атамана, чтобы помочь красноармейцам победить злодеев. Фильм «Свадьба в Малиновке» — музыкальная комедия, ставшая кассовым хитом советского проката.
Несмотря на Гражданскую войну и постоянную смену власти, в селе Малиновка все идет своим чередом. Девушка по имени Яринка влюбляется в местного парня Андрейку, жители ведут нехитрый быт, тоскуют о молодости и ссорятся из-за свежести молока. Но вот однажды в деревню наведывается банда атамана Грициана Таврического, который мечтает навести в Малиновке свои порядки. Как водится, это связано с грабежом. В особенности Грициану по нраву Яринка, на которой он уже собрался жениться. Девушка в ужасе сбегает и встречает отряд красноармейцев под руководством командира Назар Дума. Бравые солдаты готовы дать отпор бандитам Таврического, но для этого подлецов нужно отвлечь. И свадьба с Яринкой становится отличным способом усыпить их внимание.
Рейтинг
- АТРежиссёр
Андрей
Тутышкин
- Актёр
Владимир
Самойлов
- ЛААктриса
Людмила
Алфимова
- ВНАктриса
Валентина
Николаенко
- ЕЛАктёр
Евгений
Лебедев
- ЗФАктриса
Зоя
Фёдорова
- ГСАктёр
Гелий
Сысоев
- МПАктёр
Михаил
Пуговкин
- Актёр
Николай
Сличенко
- АААктёр
Андрей
Абрикосов
- ГААктёр
Григорий
Абрикосов
- БАСценарист
Борис
Александров
- ГДПродюсер
Григорий
Диденко
- ВЛАктриса дубляжа
Валентина
Левко
- ГКАктриса дубляжа
Галина
Ковалева
- МЕАктёр дубляжа
Михаил
Егоров
- МПМонтажёр
Мария
Пен
- ВФОператор
Вячеслав
Фастович
- БАКомпозитор
Борис
Александров