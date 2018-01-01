Свадьба в Малиновке (фильм, 1967) смотреть онлайн бесплатно

Свадьба в Малиновке
Свадьба в Малиновке

Свадьба в Малиновке (фильм, 1967)

9.61967, Свадьба в Малиновке
Мюзикл, Комедия88 мин12+

О фильме

Деревенская девушка притворяется невестой бандитского атамана, чтобы помочь красноармейцам победить злодеев. Фильм «Свадьба в Малиновке» — музыкальная комедия, ставшая кассовым хитом советского проката.

Несмотря на Гражданскую войну и постоянную смену власти, в селе Малиновка все идет своим чередом. Девушка по имени Яринка влюбляется в местного парня Андрейку, жители ведут нехитрый быт, тоскуют о молодости и ссорятся из-за свежести молока. Но вот однажды в деревню наведывается банда атамана Грициана Таврического, который мечтает навести в Малиновке свои порядки. Как водится, это связано с грабежом. В особенности Грициану по нраву Яринка, на которой он уже собрался жениться. Девушка в ужасе сбегает и встречает отряд красноармейцев под руководством командира Назар Дума. Бравые солдаты готовы дать отпор бандитам Таврического, но для этого подлецов нужно отвлечь. И свадьба с Яринкой становится отличным способом усыпить их внимание.

Страна
СССР
Жанр
Военный, Комедия, Мюзикл, Приключения, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Свадьба в Малиновке»