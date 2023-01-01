Биография

Николай Сличенко — актер, театральный режиссер, певец и педагог. Обладатель таких наград, как ордена «За заслуги перед Отечеством и казачеством», «Честь и достоинство нации», «Служения искусству», и Ордена Почета. Родился в Курской области 27 декабря 1934 года. Детство будущего артиста пришлось на Великую Отечественную войну. В 1951 году Сличенко приняли в цыганский театр «Ромэн», который он и возглавил впоследствии. Первой серьезной работой в театре стала роль в спектакле «Четыре жениха», где начинающий артист подменил заболевшего исполнителя. Затем ему досталась роль в постановке «Грушенька», а его партнершей выступила Ляля Черная. В послужном списке — «Живой труп», «Огненные кони», «Кровь земли», «Графиня-цыганка». Николай Сличенко также снимался в фильмах «Олеко Дундич», «Трудное счастье», «В дождь и солнце», «Свадьба в Малиновке». В киноленте «Новогоднее похищение» сыграл сам себя — цыганского артиста. Затем были телеспектакли «Мой остров синий» и «Мы — цыгане», где выступил как сценарист и режиссер.