Мещане
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Мещане

Мещане (сериал, 1971) смотреть онлайн

8.81971, Мещане 1 сезон
Драмы18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Старик Бессеменов никак не может понять своих детей: почему они живут так, как хотят, а не по его законам? Патриарх сам не замечает, как разрушает свою семью постоянными придирками.

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Информация

Страна
СССР
Жанры
Драмы

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.0 IMDb