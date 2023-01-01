Мещане (сериал, 1971) смотреть онлайн

Сюжет

Старик Бессеменов никак не может понять своих детей: почему они живут так, как хотят, а не по его законам? Патриарх сам не замечает, как разрушает свою семью постоянными придирками.



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