Мещане (сериал, 1971) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
8.81971, Мещане. Серия 1
Драмы18+
Сезоны и серии
Сюжет
Старик Бессеменов никак не может понять своих детей: почему они живут так, как хотят, а не по его законам? Патриарх сам не замечает, как разрушает свою семью постоянными придирками.
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Информация
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
8.0 IMDb
- ГТРежиссёр
Георгий
Товстоногов
- КЛАктёр
Кирилл
Лавров
- ЕЛАктёр
Евгений
Лебедев
- ППАктёр
Павел
Панков
- ЭПАктриса
Эмма
Попова
- МПАктриса
Мария
Призван-Соколова
- ВРАктёр
Владимир
Рецептер
- ВЧАктёр
Владимир
Четвериков
- ВИАктёр
Виталий
Иллич
- ЕЦАктриса
Евгения
Царева
- НТАктёр
Николай
Трофимов
- МГСценарист
Максим
Горький
- ГХПродюсер
Генрих
Хохлов
- ЛКОператор
Лев
Колганов
- СРКомпозитор
Семен
Розенцвейг