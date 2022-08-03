Странные люди
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Странные люди

Странные люди (фильм, 1970) смотреть онлайн

8.41970, Странные люди
Драма94 мин18+

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О фильме

Фильм состоит из трех новелл по рассказам Василия Шукшина — «Братка», «Роковой выстрел», «Думы». Герои — чудаки, «странные люди», живущие в деревне, не всегда удобные для окружающих, но обладающие богатым внутренним миром.

Страна
СССР
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Странные люди»