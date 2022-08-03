Странные люди (фильм, 1970) смотреть онлайн
8.41970, Странные люди
Драма94 мин18+
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О фильме
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ВШРежиссёр
Василий
Шукшин
- Актёр
Евгений
Евстигнеев
- ВСАктёр
Всеволод
Санаев
- ЛФАктриса
Лидия
Федосеева-Шукшина
- Актёр
Сергей
Никоненко
- ЕЛАктёр
Евгений
Лебедев
- ЛСАктриса
Любовь
Соколова
- ПКАктёр
Пантелеймон
Крымов
- ЮСАктёр
Юрий
Скоп
- Актриса
Елена
Санаева
- НСАктриса
Нина
Сазонова
- ВШСценарист
Василий
Шукшин
- ЯЗПродюсер
Яков
Звонков
- НЛМонтажёр
Наталья
Логинова
- ВГОператор
Валерий
Гинзбург
- КХКомпозитор
Карэн
Хачатурян