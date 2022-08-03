Иванов катер
Wink
Фильмы
Иванов катер

Иванов катер (фильм, 1972) смотреть онлайн бесплатно

8.51972, Иванов катер
Драма96 мин6+

О фильме

В тесном кубрике катера, капитаном которого давно ходит Иван Бурлаков и где матросом работает Еленка, вовсе не в шутку называемая им женой, появляется новый работник — помощник капитана Сергей. Внешне энергичный и открытый, он быстро добивается любви Еленки. И также быстро — увольнения Ивана...

Страна
СССР
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.4 IMDb