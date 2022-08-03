Иванов катер (фильм, 1972) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
В тесном кубрике катера, капитаном которого давно ходит Иван Бурлаков и где матросом работает Еленка, вовсе не в шутку называемая им женой, появляется новый работник — помощник капитана Сергей. Внешне энергичный и открытый, он быстро добивается любви Еленки. И также быстро — увольнения Ивана...
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.4 IMDb
- МОРежиссёр
Марк
Осепьян
- ПВАктёр
Пётр
Вельяминов
- Актриса
Валентина
Талызина
- АКАктёр
Афанасий
Кочетков
- ИПАктёр
Игорь
Пушкарев
- ЕЛАктёр
Евгений
Лебедев
- ВПАктёр
Владлен
Паулус
- СКАктёр
Степан
Крылов
- АБАктриса
Антонина
Богданова
- ВИАктриса
Вера
Ивлева
- ВСАктёр
Владимир
Сергиенко
- ЭМХудожница
Эмма
Малая
- МЯОператор
Михаил
Якович
- ЕБКомпозитор
Евгений
Бачурин