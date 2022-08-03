Иванов катер (фильм, 1972) смотреть онлайн бесплатно

В тесном кубрике катера, капитаном которого давно ходит Иван Бурлаков и где матросом работает Еленка, вовсе не в шутку называемая им женой, появляется новый работник — помощник капитана Сергей. Внешне энергичный и открытый, он быстро добивается любви Еленки. И также быстро — увольнения Ивана...

