Эскадрон гусар летучих
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Эскадрон гусар летучих

Эскадрон гусар летучих (сериал, 1980) смотреть онлайн

9.21980, Эскадрон гусар летучих 1 сезон
Военные12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Денис Давыдов — поэт и герой, человек, еще при жизни ставший легендой, буквально покорил свое поколение. Пушкин, Вяземский, Жуковский, Баратынский и многие другие поэты воспевали в своих стихах военный и поэтический талант, огромное обаяние и прямодушное благородство, отчаянную храбрость и энергию неудержимого на выдумки гусара и партизана, героя славного и бурного для России времени.

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Информация

Страна
СССР
Жанры
Военные

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.9 IMDb