Эскадрон гусар летучих (сериал, 1980) смотреть онлайн
9.21980, Эскадрон гусар летучих 1 сезон
Военные12+
Сезоны и серии
Сюжет
Денис Давыдов — поэт и герой, человек, еще при жизни ставший легендой, буквально покорил свое поколение. Пушкин, Вяземский, Жуковский, Баратынский и многие другие поэты воспевали в своих стихах военный и поэтический талант, огромное обаяние и прямодушное благородство, отчаянную храбрость и энергию неудержимого на выдумки гусара и партизана, героя славного и бурного для России времени.
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Информация
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.9 IMDb
- СРРежиссёр
Станислав
Ростоцкий
- АРАктёр
Андрей
Ростоцкий
- МШАктриса
Марина
Шиманская
- ЛКАктриса
Лидия
Кузнецова
- ЕЛАктёр
Евгений
Лебедев
- ЮРАктёр
Юрий
Рычков
- Актёр
Николай
Ерёменко мл.
- АСАктёр
Андрей
Семин
- АКАктёр
Александр
Карин
- АЗАктёр
Александр
Зимин
- ВМАктёр
Владимир
Мащенко
- ЭРХудожница
Эльза
Рапопорт
- ГШМонтажёр
Галина
Шатрова
- МЯОператор
Михаил
Якович
- АЖКомпозитор
Александр
Журбин