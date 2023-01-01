Эскадрон гусар летучих. Серия 1
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Эскадрон гусар летучих
1-й сезон
1-я серия

Эскадрон гусар летучих (сериал, 1980) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

9.21980, Эскадрон гусар летучих. Серия 1
Военный12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Денис Давыдов — поэт и герой, человек, еще при жизни ставший легендой, буквально покорил свое поколение. Пушкин, Вяземский, Жуковский, Баратынский и многие другие поэты воспевали в своих стихах военный и поэтический талант, огромное обаяние и прямодушное благородство, отчаянную храбрость и энергию неудержимого на выдумки гусара и партизана, героя славного и бурного для России времени.

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Страна
СССР
Жанр
Военный
Качество
SD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.9 IMDb