Эскадрон гусар летучих (сериал, 1980) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Денис Давыдов — поэт и герой, человек, еще при жизни ставший легендой, буквально покорил свое поколение. Пушкин, Вяземский, Жуковский, Баратынский и многие другие поэты воспевали в своих стихах военный и поэтический талант, огромное обаяние и прямодушное благородство, отчаянную храбрость и энергию неудержимого на выдумки гусара и партизана, героя славного и бурного для России времени.



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