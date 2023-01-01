Время выбрало нас
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Время выбрало нас

Время выбрало нас (сериал, 1979) смотреть онлайн

9.31979, Время выбрало нас 1 сезон
Военные6+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Зима 1942 года. Ивану Воронецкому в качестве уполномоченного ЦК ЛКСМБ и его группе из 5-ти человек поручают особое задание...

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Информация

Страна
СССР
Жанры
Военные

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Время выбрало нас»

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