Время выбрало нас (сериал, 1979) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Время выбрало нас. Сезон 1. Серия 3
Время выбрало нас
1-й сезон
3-я серия

Военный6+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Зима 1942 года. Ивану Воронецкому в качестве уполномоченного ЦК ЛКСМБ и его группе из 5-ти человек поручают особое задание...

Страна
СССР
Жанр
Военный
Качество
Full HD
Время
65 мин / 01:05

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.5 IMDb

