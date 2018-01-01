Время выбрало нас (сериал, 1979) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно
9.31979, Время выбрало нас. Сезон 1. Серия 3
Военный6+
Зима 1942 года. Ивану Воронецкому в качестве уполномоченного ЦК ЛКСМБ и его группе из 5-ти человек поручают особое задание...
Сериал Время выбрало нас 1 сезон 3 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.5 IMDb
- МПРежиссёр
Михаил
Пташук
- ЕГАктёр
Евгений
Герасимов
- ПВАктёр
Пётр
Вельяминов
- Актёр
Виктор
Проскурин
- Актёр
Владимир
Гостюхин
- ВПАктёр
Виктор
Павлов
- ЕЛАктёр
Евгений
Лебедев
- ВИАктриса
Вероника
Изотова
- Актриса
Марина
Дюжева
- СЖАктёр
Станислав
Жданько
- ЛМАктёр
Леонид
Марков
- ВХСценарист
Владимир
Халип
- ЕИХудожник
Евгений
Игнатьев
- ВДХудожник
Владимир
Дементьев
- ВГОператор
Владимир
Грицевский
- ТХКомпозитор
Тихон
Хренников