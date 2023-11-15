Время выбрало нас. Сезон 1
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1-й сезон

Время выбрало нас (сериал, 1979) сезон 1 смотреть онлайн

9.31979, Время выбрало нас. Сезон 1 5 серий
Военный12+

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1-й сезон

О сериале

Зима 1942 года. Ивану Воронецкому в качестве уполномоченного ЦК ЛКСМБ и его группе из 5-ти человек поручают особое задание...

Страна
СССР
Жанр
Военный

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Время выбрало нас»