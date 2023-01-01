Брак по-итальянски (фильм, 1964) смотреть онлайн бесплатно
9.51964, Matrimonio all'italiana
Драмы, Мелодрамы97 мин0+
Сюжет
Нелегкая судьба Филумены Мартурано, героини одноименной пьесы Эдуардо де Филиппо, была близка всем советским женщинам. Ну а жизненным проблемам и устремлениям Доменико сочувствовали все мужчины. Нужда приводит юную Филумену в публичный дом, где она и знакомится с любвеобильным красавцем До�менико.
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Информация
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.4 IMDb
- ВДРежиссёр
Витторио
Де Сика
- Актриса
Софи
Лорен
- Актёр
Марчелло
Мастроянни
- АПАктёр
Альдо
Пульизи
- ТСАктриса
Текла
Скарано
- МТАктриса
Марилу
Толо
- ДРАктёр
Джанни
Ридольфи
- ДКАктёр
Дженеросо
Кортини
- ВМАктёр
Вито
Мориконе
- РПАктриса
Рита
Пиччоне
- ЛМАктёр
Лино
Маттера
- РКСценарист
Ренато
Кастеллани
- ТГСценарист
Тонино
Гуэрра
- ЛБСценарист
Леонардо
Бенвенути
- ПДСценарист
Пьеро
Де Бернарди
- Продюсер
Карло
Понти
- ДЭПродюсер
Джозеф
Э. Ливайн
- СХАктриса дубляжа
Серафима
Холина
- Актёр дубляжа
Евгений
Весник
- БРАктёр дубляжа
Борис
Рунге
- ЕПАктриса дубляжа
Елена
Понсова
- ВОАктёр дубляжа
Владимир
Осенев
- АТКомпозитор
Армандо
Тровайоли