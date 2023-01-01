Брак по-итальянски (фильм, 1964) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Нелегкая судьба Филумены Мартурано, героини одноименной пьесы Эдуардо де Филиппо, была близка всем советским женщинам. Ну а жизненным проблемам и устремлениям Доменико сочувствовали все мужчины. Нужда приводит юную Филумену в публичный дом, где она и знакомится с любвеобильным красавцем До�менико.



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