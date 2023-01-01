Брак по-итальянски
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Брак по-итальянски

Брак по-итальянски (фильм, 1964) смотреть онлайн бесплатно

9.51964, Matrimonio all'italiana
Драмы, Мелодрамы97 мин0+

Сюжет

Нелегкая судьба Филумены Мартурано, героини одноименной пьесы Эдуардо де Филиппо, была близка всем советским женщинам. Ну а жизненным проблемам и устремлениям Доменико сочувствовали все мужчины. Нужда приводит юную Филумену в публичный дом, где она и знакомится с любвеобильным красавцем Доменико.

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Информация

Страна
Франция, Италия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Брак по-итальянски»

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