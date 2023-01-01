Биография

Софи Лорен — актриса и певица из Италии. Обладательница «Оскара», серебряной премии Каннского кинофестиваля. Девятикратная обладательница «Золотого глобуса» в номинациях «Кинодебют» и «Роль второго плана». Родилась в Риме 20 сентября 1934 года. В юности будущая артистка отличалась высоким ростом и худобой, из-за чего ее часто дразнили. Однако благодаря такой фигуре уже в 14 лет она стала победительницей конкурса красоты. В 1950 году участвовала в «Мисс Италия». После этого были и другие конкурсы. На одном девушка познакомилась с продюсером Карло Понти, который позже стал ее мужем. Он и начал снимать актрису в кино. Первые роли Софи Лорен были в малоизвестных картинах, но позже ей удалось стать главным секс-символом итальянского и мирового кино. Стартом карьеры актрисы можно считать картину «Аттила». После этой работы она начала активно сниматься в голливудских фильмах, среди которых «Золото Неаполя», «Легенда о былом», «Такая женщина» и прочие.