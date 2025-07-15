Золото Неаполя
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Золото Неаполя

Золото Неаполя (фильм, 1954) смотреть онлайн

1954, L'oro di Napoli
Драма, Комедия12+

Контент станет доступным 15.07.2025

О фильме

Шесть новелл объединенных общим названием «Золото Неаполя» рассказывают о людях разных слоев общества. Их интересы и жизненный уклад различен и они даже не знают о существовании друг друга, но их объединяет именно небо Италии.

Мы видим их жизнь и понимаем, что благодаря разворачивающимся историям на экране узнаем настоящий итальянский характер.

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Страна
Италия
Жанр
Комедия, Драма

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Золото Неаполя»