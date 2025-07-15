Золото Неаполя (фильм, 1954) смотреть онлайн
1954, L'oro di Napoli
Драма, Комедия12+
Контент станет доступным 15.07.2025
О фильме
Шесть новелл объединенных общим названием «Золото Неаполя» рассказывают о людях разных слоев общества. Их интересы и жизненный уклад различен и они даже не знают о существовании друг друга, но их объединяет именно небо Италии.
Мы видим их жизнь и понимаем, что благодаря разворачивающимся историям на экране узнаем настоящий итальянский характер.
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Рейтинг
- ВДРежиссёр
Витторио
Де Сика
- СМАктриса
Сильвана
Мангано
- Актриса
Софи
Лорен
- ВДАктёр
Витторио
Де Сика
- ЭДАктёр
Эдуардо
Де Филиппо
- ТАктёр
Тото
- ЛКАктриса
Лианелла
Карелль
- ПЧАктёр
Паскуале
Ченнамо
- АСАктёр
Агостино
Сальвьетти
- ПСАктёр
Паоло
Стоппа
- ДФАктёр
Джакомо
Фурия
- АФАктёр
Альберто
Фарнезе
- ТСАктриса
Текла
�Скарано
- ТПАктёр
Тартаро
Паскуале
- ЛБАктёр
Ларс
Боргстрём
- ЧДСценарист
Чезаре
Дзаваттини
- ВДСценарист
Витторио
Де Сика
- Продюсер
Дино
Де Лаурентис
- Продюсер
Карло
Понт�и
- ЭДМонтажёр
Эральдо
Да Рома