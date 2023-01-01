Биография

Марчелло Мастроянни — легенда итальянского кинематографа, трижды номинировался на «Оскар» как лучший исполнитель мужских ролей в кинолентах «Очи черные», «Необычный день» и «Развод по-итальянски». Обладатель наград Каннского и Венецианского кинофестивалей, премий Британской и Европейской киноакадемий. Имя актера с 1998 года носит одна из наград Венецианского кинофестиваля, которая ежегодно вручается лучшим молодым артистам. Марчелло Мастроянни родился в Италии 28 сентября 1924 года. Детские и юношеские годы Марчелло провел в Турине. Из-за бедности семьи уже в 10 лет Мастроянни вынужден был зарабатывать на хлеб. Одним из приработков стало участие в массовке в кино. После окончания Второй мировой войны будущий актер работал клерком в столице страны, параллельно изучая актерское ремесло и выступая в любительских постановках, где его заметил театральный режиссер Висконти. Он предложил молодому дарованию роль в шекспировской постановке, которая и стала дебютом Мастроянни. В 1960 году Федерико Феллини пригласил Мастроянни сняться в картине «Сладкая жизнь». Эта работа создала актеру его фирменное амплуа, принесла славу и зрительскую любовь. Марчелло Мастроянни исполнил более 200 ролей в кинолентах различных жанров — от комедий до исторических драм. Наибольшую известность ему принесли съемки в фильмах «Ночь», «Развод по-итальянски», «8 с половиной», «Подсолнухи», «Большая жратва», «Джинджер и Фред».