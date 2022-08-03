Сладкая жизнь (фильм, 1960) смотреть онлайн
Светский журналист теряется в блеске пышного бомонда, неспособный найти истинную любовь и вдохновение. Фильм «Сладкая жизнь» — классический шедевр Федерико Феллини с блистательным Марчелло Мастроянни.
Журналист Марчелло Рубини давно стал своим среди высших слоев общества Италии. Он живет в Риме, проводит вечера на закрытых вечеринках и посещает все видные светские мероприятия. Однако за шикарной с виду жизнью скрывается пустота. Марчелло не может закончить начатый было роман, не находит утешения в объятьях невесты Эммы, а череда любовниц не приносит ему счастья.
Найдет ли Марчелло в себе силы разорвать порочный круг богемной праздности, вы узнаете, если будете смотреть «Сладкая жизнь». Драму, удостоившуюся Золотой пальмовой ветви, вы найдете в онлайн-кинотеатре Wink.
- ФФРежиссёр
Федерико
Феллини
- Актёр
Марчелло
Мастроянни
- АЭАктриса
Анита
Экберг
- АЭАктриса
Анук
Эме
- ИФАктриса
Ивонн
Фюрно
- МНАктриса
Магали
Ноэль
- АКАктёр
Ален
Кюни
- АНАктёр
Аннибале
Нинки
- ВСАктёр
Вальтер
Сантессо
- ВЧАктриса
Валерия
Чанготтини
- РГАктёр
Риккардо
Гарроне
- БРСценарист
Брунелло
Ронди
- ППСценарист
Пьер
Паоло Пазолини
- ФФСценарист
Федерико
Феллини
- ЭФСценарист
Эннио
Флайяно
- ДАПродюсер
Джузеппе
Амато
- ПГХудожник
Пьеро
Герарди
- ЛКМонтажёр
Лео
Каттоццо
- НРКомпозитор
Нино
Рота