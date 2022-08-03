Сладкая жизнь
Wink
Фильмы
Сладкая жизнь

Сладкая жизнь (фильм, 1960) смотреть онлайн

8.31960, La dolce vita
Драма, Комедия167 мин18+


Этот фильм пока недоступен

О фильме

Светский журналист теряется в блеске пышного бомонда, неспособный найти истинную любовь и вдохновение. Фильм «Сладкая жизнь» — классический шедевр Федерико Феллини с блистательным Марчелло Мастроянни.

Журналист Марчелло Рубини давно стал своим среди высших слоев общества Италии. Он живет в Риме, проводит вечера на закрытых вечеринках и посещает все видные светские мероприятия. Однако за шикарной с виду жизнью скрывается пустота. Марчелло не может закончить начатый было роман, не находит утешения в объятьях невесты Эммы, а череда любовниц не приносит ему счастья.

Найдет ли Марчелло в себе силы разорвать порочный круг богемной праздности, вы узнаете, если будете смотреть «Сладкая жизнь». Драму, удостоившуюся Золотой пальмовой ветви, вы найдете в онлайн-кинотеатре Wink.

Страна
Италия, Франция
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
167 мин / 02:47

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сладкая жизнь»